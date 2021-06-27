Названы территории Кузбасса, где выявили 162 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 162 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 44 зараженных. В Кемерове - 31 человек. В Междуреченске - 15 заболевших. По девять – в Осинниках и Юрге. Восемь пациентов в Анжеро-Судженске и Киселевске. По семь – в Ленинске-Кузнецком, Белове, Мысках. Четыре – в Калтане. По три – в Прокопьевске, Беловском МР, Юргинском МО. Два в Полысаево. По одному –Новокузнецком МР и Промышленновском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 39 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 561 выздоровели, 804 скончались, 5450 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.