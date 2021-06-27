Более 10 тысяч выпускников школ получили аттестаты в Кузбассе. Фото: АПК.

В Кузбассе 26 июня прошли выпускные вечера для 10 282 одиннадцатиклассников из 369 школ. Об этом сообщили в областной администрации. Праздничную программу составлял каждый класс индивидуально.

Знаки «Отличник Кузбасса» получили 910 выпускников, золотым знаком наградили 682 человека, а серебром 228. Выпускные проходили с соблюдением противокоронавирусных мер. Каждый класс находится на отдельной территории. Организованы были либо на улице, либо в помещении с соблюдением рекомендованной нормы по количеству участников и масочного режима.