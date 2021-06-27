В Кузбассе выявили нарушителей масочного режима. Фото: АПК.

В Кемерове прошли рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Областная администрация сообщила, что контрольные группы состоят из сотрудников министерства промышленности и торговли Кузбасса, горадминистрации и полиции.

Проверки прошли в ТЦ «Район», «Квартал» и «Облака». Также проверили 58 единиц общественного транспорта на проспекте Ленина. На одного из пассажиров, который не надел маску после предупреждения, составили административный протокол. Нарушителей могут ждать штрафы от 1000 до 30 000 рублей. Отметим, что масочный режим распространяется на всех жителей, за исключением дети до 7 лет.