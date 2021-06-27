В Кемерове шесть человек пострадали в ДТП на перекрестке. Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кемерове произошло ДТП на пересечении улицы Тухачевского и Гагарина в 19.35. Госавтоинспекция Кузбасса сообщает, что автомобиль Kia Rio поворачивая налево не предоставил преимущество LADA Priora в результате чего произошло ДТП. От столкновения отечественную машину отбросило на тротуар, где находились люди.

В аварии пострадавшие получи травмы различной степени тяжести. Пассажир Kia Rio, водитель и два пассажира LADA, в том числе семилетняя девочка, два пешехода, среди которых 17-летняя девушка. Всех госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.