В Кемерове пропал 23-летний парень

Жителей Кемеровской области просят помочь в поисках. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове ищут пропавшего жителя. 23-летний Алексей Юрьев с 18 июня о его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 174 сантиметр, у него худощавое телосложение, волосы черные и темно-карие глаза. На нем были серая кофта, серо-голубая футболка, светло-серое трико, белые кроссовки, черная бейсболка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

В Кемерове пропал без вести 23-летний Алексей Артёмович Юрьев. Местонахождение парня неизвестно с 18 июня, сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».