В Кузбассе открыли самую большую площадь

Фото: Всемирный конгресс татар

Она получила название Московская. Объект был построен на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой в Кемерове к 300-летию промышленного освоения региона.

На территории 89 тысяч квадратных метров, по оценкам специалистов, могут разместиться одновременно около 50 тысяч человек. Отличительный вид Московской площади - три входные арки, символизирующие единство Москвы, Кемерова и и Новокузнецка.

Первыми обновили новый объект участники международного шахтерского Сабантуя. Хорошему настроению их не помешала и капризная сибирская погода и прошедший в ходе торжественного открытия довольно сильный кратковременный дождь.

- Как показал Сабантуй, здесь удобно проводить масштабные праздники. Сегодня это были парад работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса, Республики Татарстан, Украины, Киргизии, Казахстана, всероссийские соревнования по борьбе Куреш. А также дегустация блюд русской, шорской, чувашской, татарской кухни, - поделился впечатлениями в своем инстаграме первый заместитель губернатора и председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Звание абсолютного батыра на Сабантуе завоевал житель Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов, ставший победителем в национальной татарской борьбе. Он получил в подарок от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова автомобиль, который был перевезен из Татарстана в Кемеровскую область за несколько дней до начала праздника. Не обошлось по традиции и без живого призового барана.