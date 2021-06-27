Новая неделя в Кузбассе начнется с дождей

Фото: Алексей БУЛАТОВ (архив)

Синоптикам Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не довелось порадовать жителей региона хорошим прогнозом.

В последний понедельник июня днем в большинстве территорий ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Кроме того, ночью и утром ожидаются туманы.

Ночная температура воздуха в Кузбассе составит от 7 до 12 градусов тепла, в светлое время суток потеплеет до 17-22 градусов. Ветер будет юго-западный с порывами до 15 м/с.

В Кемерове ночью прогнозируют температуру 9-11 градусов тепла, днём - 19-21 со знаком плюс.