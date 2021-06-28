Кемеровчанам сообщили, с чем связана плохая работа автобуса № 36. Фото: АПК.

Кемеровчанин сообщил о плохой работе автобуса №36, который движется до с/х Городской. Об этом житель написал на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

Он рассказал, что 24 июня автобус не пришел на летний вокзал в 18.30 и в 19.15. Поинтересовался, когда движение транспорта будет постоянным. Также отметил, что маршрут следует передать другому перевозчику.

—Ладно летом, пешком с Двужильного дойти можно. А что будет зимой, в мороз, далеко не уйдешь,— написал житель Кемерова.

В горадминистрации ответили, что 24 июня в рейсе был один автобус №36, который не выполнял 7 маршрутов с 18.05 до 20.41. Причиной послужила техническая неисправность транспорта. Добавили, что существует дефицит водительского состава и недовыпуск транспортных средств, в том числе и по маршруту № 36. Также для рассмотрения предложений обращение передали перевозчику.