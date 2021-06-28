Мэрия Кемерова ответила на вопрос про обновление электротранспорта. Фото: 2gis.ru/kemerovo.

Жительница Кемерова поинтересовалась, будет ли в городе обновление трамваев и троллейбусов. Об этом горожанка написала в Instagram Сергея Цивилева.

В горадминистрации ответили, что возможное обновление электротранспорта рассмотрят в последующий период, учитывая объем финансирования. Также отметили, что в городе продолжается обновление пассажирского транспорта. До конца 2021 года в регион поступит еще 120 новых низкопольных автобусов.