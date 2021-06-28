Названы территории Кузбасса, где выявили 161 новый случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 161 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 43 зараженных. В Кемерове - 18 человек. В Междуреченске - 12 заболевших. В Юрге – 11 человек. Девять в Мысках. Восемь в Березовском. Семь в Анжеро-Судженске. По шесть – в Ленинске-Кузнецком, Белове, Осинниках. Пятя в Калтане. По четыре – в Киселевске и Яйском МО. По три – в Ленинск-Кузнецком МО, Топкинском МО, Яшкинском МО. По два – в Прокопьевске, Беловском МР, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Промышленновском МО, Чебулинском МО. Один в Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 39 791 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 677 выздоровели, 808 скончались, 5673 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.