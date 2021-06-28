В Кузбассе откроют новое предприятие за 46 миллиардов рублей. Фото: АПК.

В Новокузнецке на месте строительства будущего литейно-прокатного комплекса на территории ЕВРАЗ ЗСМК заложили памятный камень. Областная администрация сообщает, что в церемонии принимал участие Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что запустить комплекс планируют в 2025 году. Инвестируют в проект около 46 миллиардов рублей. Также на комбинате создадут более 350 рабочих мест.

Мощность ЛПК составит 2,5 миллиона тонн горячекатаного листа в год, будет применяться технология непрерывной горячей прокатки: она позволяет производить горячекатаные рулоны толщиной от 0,8 до 16 мм с уникальным качеством поверхности. Соглашение о строительстве комплекса подписали на Петербургском Экономическом форуме правительство Кузбасса и ЕВРАЗ.