В Кузбассе прокуратура обнаружила нарушения при продаже муниципальных объектов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киселевске при продаже объектов водоснабжения муниципальной собственности обнаружили нарушения. Об этом сообщила областная прокуратура.

В феврале 2020 году были проведены открытые торги, на которых продали муниципальное предприятие Киселевска «Тепло» - насосная фильтровальная станция «Красный камень».

Победитель торгов раздробил имущество и продал оборудование юридическому лицу и двум предпринимателям. Они перепродали имущество аффилированному юридическому лицу. Прокуратура уточняет, что покупатели не собирались снабжать жителей Киселевска водой, а приобретали собственность с целью перепродажи.

Областной прокурор обратился в суд и потребовал признать недействительными результаты торгов и договоры купли-продажи. Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил требования прокурора. Объекты вернули в конкурсную массу муниципального предприятия. Ответчики решили обжаловать решение суда, но Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил определение суда без изменения.