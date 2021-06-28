В Кузбассе мужчина убил возлюбленную шваброй, доказывая свою любовь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске ранее судимый 30-летнего житель убил свою возлюбленную. Следком Кузбасса сообщает, что завершилось расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент случился, когда обвиняемый был в квартире знакомого, где он вместе со своей подругой распивал горячительные напитки. Женщина заявила, что мужчину ее не любит, так как они не живут вместе. Кавалер стал убеждать ее в обратном, но дама настаивала на своем. Тогда мужчина стал избивать женщину металлической шваброй.

Партнер остановился, когда возлюбленная не подавала признаков жизни. Он испугался, пытался привести ее в чувства, а после вызвал полицию. Со следствием сотрудничал и свою вину признал. На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд.