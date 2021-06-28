В больницы Кузбасса поступили два цифровых флюорографа. Фото: АПК.

В Яйской районной больнице и поликлинике Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова поступили два цифровых флюорографа. Оборудование стоимостью почти 14 миллионов рублей приобрели на средства областного бюджета.

Губернатор отметил, что каждый аппарат делает 10 обследований в час, это важный момент, так как коронавирусная инфекция обострилась. Жители смогут быстрее проходить необходимое обследование, а врачи — точно поставить диагноз. Преимущества цифрового флюорографа заключаются в низком уровне облучения пациентов и оперативности расшифровки данных. Также технические характеристики позволяют проводить исследования маломобильных пациентов.