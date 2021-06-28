В Кузбассе на 15 лет осужден насильник-иностранец

Фото: Алексей БУЛАТОВ (архив)

31-летний гражданин Таджикистана был признан виновным за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области, в октябре 2020 года на одной из улиц Центрального района города Кемерова злоумышленник заметил мальчика и под предлогом помочь донести сумку завел того в кусты, где совершил насильственное преступление сексуального характера. После чего с места преступления скрылся.

О данном случае стало известно от обратившейся в полицию матери ребенка, который рассказал ей о произошедшем.

Подозреваемый был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Вину он не признал, но в ходе следствия в отношении него были собраны неопровержимые доказательства. Суд с доводами следственных органов согласился.

Насильнику было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.