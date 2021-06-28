Салюты в честь юбилея Кузбасса состоятся во всех 34 муниципалитетах

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

А праздничные мероприятия там будут проходить с 6 по 10 июля.

Обнародована программа областной юбилейной недели.

Всего, как сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, в рамках 300-летнего юбилея начала промышленного освоения региона запланированы 190 тематических мероприятий.

6 июля пройдет как День празднования 300-летия Кузбасса, 7 июля - День истории и традиций, 8 июля - День семьи, любви и верности, 9 июля - День спортивных достижений, 10 июля - День культурных достижений и День открытых дверей в учреждениях культуры.

На всю праздничную неделю муниципалитеты попутно станут большими концертными площадками, на которых кузбассовцев порадуют как местные звезды, так и приглашенные знаменитости.

Среди других значительных мероприятий - флешмоб «300 горячих сердец Кузбассу», исторические реконструкции ключевых значимых событий, сыгравших значительную роль в развитии региона, чествования молодоженов, велопробеги, открытия «Кварталов искусств» и просмотр кинофильмов под открытым небом.

А финальной точкой празднества обещаны салюты, которые состоятся во всех 34 муниципальных образованиях региона.