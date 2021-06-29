Пенсионерку из Кузбасса обманули на 3 миллиона рублей

Фрто: ГУ МВД по Кемеровской области

64-летняя кемеровчанка согласилась получить компенсацию за ранее приобретавшиеся некачественные БАДы - ее обрадовал позвонивший незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Причем речь он завел о сумме в размере 20 миллионов рублей. Звонивший, однако, потребовал оплатить услуги по возврату денежных средств.

Доверчивая пенсионерка несколько недель под диктовку злоумышленника переводила на указанные им счета свои накопления. И в итоге лишилась почти 3 миллионов рублей, не получив ни копейки «компенсации».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.