В Кузбассе судят драгдилера, распространявшего гашиш

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Прокопьевске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по г. Прокопьевску, во время оборудования в лесопосадках тайников. При досмотре у него обнаружили свертки с гашишем.

В ходе следствия выяснилось, что предложение противоправного заработка прокопчанин получил в интернете. Он приобретал крупные партии наркотика, фасовал в гараже и продавал бесконтактным способом. Были обнаружены 19 тайников, в которых задержанный спрятал свертки с гашишем. Общая масса изъятого наркотического средства составила около 25 граммов.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Драгдилеру грозит до 20 лет лишения свободы.