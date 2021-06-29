Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Впервые с 24 июня, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе было выявлено менее 160 случаев заражения коронавирусной инфекции. Таких больных насчитали 159.

По территориям распределение такое: Новокузнецк - 29, Кемерово - 15, Юрга - 14, Междуреченск - 13, Березовский - 11, Мыски и Осинники - по 9, Ленинск-Кузнецкий - 8, Анжеро-Судженск и Белово - по 5, Ижморский муниципальный округ, Крапивинский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район и Топкинский муниципальный округ - по 4, Краснобродский, Прокопьевск, Гурьевский муниципальный округ, Юргинский муниципальный округ и Яшкинский муниципальный округ - по 3, Калтан и Яйский муниципальный округ - по 2, Киселевск, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский муниципальный район, Прокопьевский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ и Тисульский муниципальный район - по 1.

Выздоровели за последние сутки еще 107 пациентов. Всего с начала пандемии в Кузбассе 37784 человека вылечились от коронавируса.

Продолжают получать медицинскую помощь в регионе 1352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5987 человек.