Алюминщики будут улучшать экологию в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев и управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков установили памятный камень в честь проекта строительства нового электролизного производства.

- Сегодня мы запускаем первый этап масштабного проекта, который кардинально отразится на всей экономике Кузбасса. Это будет новый современный завод на базе российских технологий, с высоким уровнем обеспечения экологической безопасности. Такое производство нужно не только экономике региона, но и всей стране, - отметил Сергей Цивилев.

Мероприятие состоялось в рамках реализации соглашений, заключенных в начале июня в Санкт-Петербурге во время международного экономического форума.

Алюминщики собираются инвестировать в проект 15,5 миллиарда рублей. Он предусматривает строительство участка монтажа анодов, установка в корпусах №9 и №10 новых электролизеров на предварительно обожженных анодах и монтаж двух сухих газоочисток с подведением всей необходимой инфраструктуры. В результате на предприятии не только повысится производительность труда, но и снизится негативное воздействие на окружающую среду, что для Новокузнецка, считающего одним из самых «грязных» городов России, очень важно.