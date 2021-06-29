В Кемерове завершилось строительство Московской площади

Это первая в регионе площадка, которая может вместить до 50 тысяч зрителей. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове закончили строительство Московской площади, построенной к 300-летию Кузбасса. Это первая в регионе площадка, которая может вместить до 50 тысяч зрителей. На ней будут проводить мероприятия различного уровня от городского до международного. Проект удалось реализовать за счет последовательной работы команды губернатора Сергея Цивилева, который лично контролировал ход строительства. Общая стоимость строительства объекта составила 1,3 миллиарда рублей, около 90% средств было выделено из регионального бюджета.

— Строительство такого объекта было необходимо городу: ранее в регионе не было площадок, которые бы помогли единовременно вместить до 50 тысяч зрителей. Но Московская площадь не просто будет объектом для проведения мероприятий различного уровня. Ее расположение позволило создать здесь территорию для развлечений и отдыха всей семьей. Благоустройство проходит комплексно, работы идут на прилегающей набережной Томи. Для жителей и гостей города здесь организуют прогулочную зону, обустроят велосипедные дорожки, комфортные зоны отдыха с видами на реку, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На входах смонтированы три аркады высотой до 17 метров, символизирующие Москву, Кемерово и Новокузнецк. Также аркады выполняют функцию контрольно-пропускных пунктов, которые позволяют обеспечивать безопасность жителей на территории и в период проведения различных мероприятий. Впервые в Кемерове здесь установили систему интеллектуального освещения фасадов, которая варьирует степень света в зависимости от времени суток. Строительство площади продолжалось 8 месяцев.

Уточним, что объект находиться на берегу Томи при строительстве учли эту особенность. Начальник отдела ООО Проектный Институт «Кузбассгорпроект» Елена Паймурзина сообщила, что специалисты поднимали берег. Максимальным для паводка отметка считается 116,5 см, площадь построили на отметке 118 см.

— Потребовалось выполнить серьезную инженерную подготовку территории, потому что отметка у нас была ниже однопроцентного паводка. За два года, территория была отсыпана на высоту порядка 3-4 м — несжимаемым грунтом. И после этого выполнены изыскания и построена площадь, — сообщила Елена Паймурзина.

Для повышения транспортной доступности к объекту планируют запуск новых маршрутов.