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Происшествия29 июня 2021 13:00

В Кузбассе сын убил отца за упреки

Мужчину признали виновным
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе сын убил отца за упреки.

В Кузбассе сын убил отца за упреки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске виновным в убийстве отца признали 39-летнего жителя. Об этом сообщил следком Кузбасса.

Установлено, что в ноябре 2020 года сын с 66-летним отцом выпивали горячительные напитки у себя дома. За столом отец вновь стал упрекать сына за то, что тот не работает, ест за его счет и злоупотребляет алкоголем. Мужчина разозлился за упрек едой, дождался, пока родитель уснет и ударил его ножом в грудь.

Пожилой человек скончался, тогда сын позвонил сестре и сообщил о произошедшем. Зная, что брат так уже шутил, женщина приехала проверить. Увидев отца мертвым, дочь вызвала полицию. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.