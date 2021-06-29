В Кузбассе сын убил отца за упреки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске виновным в убийстве отца признали 39-летнего жителя. Об этом сообщил следком Кузбасса.

Установлено, что в ноябре 2020 года сын с 66-летним отцом выпивали горячительные напитки у себя дома. За столом отец вновь стал упрекать сына за то, что тот не работает, ест за его счет и злоупотребляет алкоголем. Мужчина разозлился за упрек едой, дождался, пока родитель уснет и ударил его ножом в грудь.

Пожилой человек скончался, тогда сын позвонил сестре и сообщил о произошедшем. Зная, что брат так уже шутил, женщина приехала проверить. Увидев отца мертвым, дочь вызвала полицию. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.