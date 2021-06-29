В Кузбассе зафиксировали случаи COVID-19 в колониях. Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области.

В кузбасских колониях зафиксировали несколько случаев COVID-19. Об этом сообщил начальник ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Березнев.

По его словам, среди осужденных есть единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, чаще заболевают сотрудники ведомства. С начала пандемии заболевание выявили у 200 осужденных и 700 сотрудников.В колониях соблюдают противокоронавирусные меры. Родственники, прибывающие на свидание к осужденным должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем три дня назад. Отмечено, что осужденные и личный состав вакцинируются.