Из Кузбасса в Сочи вводится дополнительный авиарейс

Фото: Министерство транспорта Кузбасса

С 7 июля авиакомпания «Роял флайт» на летний сезон запускает дополнительный авиарейс по маршруту Сочи – Кемерово – Сочи. На черноморский курорт из столицы Кузбасса можно будет улететь каждую среду. В Кемерово самолет, согласно расписания, будет приземляться в 04.05 утра, вылет обратно - в 06-30 местного времени. Предполагается, что полеты будут выполняться по 29 сентября нынешнего года.

На рейсе будут работать комфортабельные воздушные суда Боинг-737-800, рассчитанные на перевозку 189 пассажиров одновременно.

Стоимость авиабилетов пока начинается от 10 600 рублей в одну сторону или от 19 000 рублей «туда и обратно». Их можно приобрести в авиакассах или на сайтах авиакомпании «Роял флайт» и ее авиапартнеров.

Об этом сообщило Министерство транспорта Кузбасса.

Однако потенциальным авиапутешественникам при покупке билетов придется руководствоваться не только их ценой, но и учитывать эпидемиологическую ситуацию на юге России. Сочи по территориальной принадлежности входит в Краснодарский край, а там из-за третьей волны пандемии коронавирусной инфекции недавно ужесточены требования к прибывающим на черноморский курорт.

С 1 июля 2021 года для заселения в отель, гостиницу, пансионат или санаторий потребуются предъявить справки о вакцинации против COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. При этом, данные документы не будут требовать от пассажиров, пребывающих только в аэропорт Сочи.