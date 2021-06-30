Кузбасс присоединился к Всероссийской переписи населения

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Перепись должна пройти на всей территории страны с 1 по 31 октября 2021 года. Но в ряде труднодоступных районах она уже началась, так как природные условия не позволят счетчикам там отработать в установленные сроки.

Кузбасс не стал исключением.

Сейчас, по данным пресс-службы администрации регионального правительства, переписчики ведут перепись населения в 36 поселках Таштагольского района, расположенных в глубокой тайге. Добраться до населенных пунктов можно только вертолетом, на вездеходе, лодке или лошади.

Переписчики посещают, в том числе, и небольшие населенные пункты, в которых осталось 1-2 дома, например, поселки Ближний Кезек, Сайзак, Нижний Алзак. Самые крупные для работы - поселки Усть-Анзас (46 домов), Мрассу (77 домов).

Опросный лист включает 41 вопрос, что позволяет в итоге составить целостную картину о составе населения, его возрастной, образовательной, национальной структуре.

Счетчикам еще предстоит посетить шесть труднодоступных населенных пунктов Новокузнецкого муниципального района. Там перепись жителей пройдет в сентябре.