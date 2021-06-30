В Кемерове открыли новый детский сад

Фото: Министерство строительства Кузбасса

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Рудничном районе Кемерова сдан второй корпус детсада комбинированного типа «Радужная карусель». Учреждение расположено по адресу Серебряный бор, дом 20. Его смогут посещать 100 детей ясельного возраста и 100 детей от 3 до 7 лет.

Как уточняет Министерство строительства Кузбасса, в здании предусмотрено много помещений для дополнительных занятий. Дошколята смогут проявить свои творческие способности на занятиях в изостулии и фотомультстудия, посещать кабинет современного краеведения, интерактивные комплексы для обучения финансовой грамотности, спортивный и музыкальный залы.

В детском саду есть собственный бассейн, поэтому предполагается организовать для детей занятия синхронным плаванием.

Для обеспечения безопасности сотрудников и дошкольников в учреждении установлены 15 камер внутреннего и 19 камер наружного видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация с системой дымоудаления и подпора воздуха.

Гулять на свежем воздухе ребятишки будут на площадках с покрытием из прорезиненного материала, легко пропускающего влагу.