Губернатор дал старт строительству нового производства в Кузбассе за 750 миллионов рублей. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса установил памятный камень в честь старта реконструкции здания в Калтане, где появится новый завод по производству индустриальных фильтров. Областная администрация сообщает, что продукцию будут выпускать уже в следующем году с надписью «Сделано в Кузбассе». Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском Экономическом форуме правительство Кузбасса и ООО «Разрез Тайлепский», «ФИНГО-Комплекс».

«Один из важнейших факторов — сохранение окружающей среды, это очень актуально для такого промышленно развитого региона, как Кузбасс. Новый завод по производству фильтров газоочистки — это серьезный вклад в будущее, в экологию. Потребность в таких фильтрах в Кузбассе огромная, но мощности завода будут рассчитаны не только на наш регион, но и на поставки в соседние области, — сообщил Сергей Цивилев.

Финансировать новый проект будет ООО «Разрез Тайлепский», общая сумма инвестиций составит 750 миллионов рублей. Производство сможет удовлетворять потребность в очистном оборудовании также другие регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Завод индустриальных фильтров будет располагаться в здании обанкротившегося Калтанского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. Отметим, что на этапе строительства создадут более 100 рабочих мест.