Названы территории Кузбасса, где выявили 165 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 165 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 31 зараженных. В новокузнецке - 28 человек. В Юрге – 15 человек. В Междуреченске - 11 заболевших. По десять в Ленинске-Кузнецком и Мысках. Восемь в Осинниках. По шесть – в Калтане, Кемеровском МО. По пять – в Анжеро-Судженске, Березовском, Прокопьевске. По четыре – в Белове и Юргинском МО. По три – в Киселевске, Промышленновском МО. По два – в Гурьевском МО и Крапивинском МО. По одному – в Краснобродском, Беловском МР, Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Топкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 40 115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 903 выздоровели, 819 скончались, 6070 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.