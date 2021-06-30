В кемеровской больнице установили рентгенаппарат с минимальной дозой облучения. Фото: АПК.

В Кузбасской клинической больнице скорой медпомощи имени М.А. Подгорбунского установили рентгенаппарат с минимальной дозой облучения. Администрация Правительства Кузбасса сообщает, что современное оборудование приобрели на средства областного бюджета. Стоимость аппарата 16,3 миллионов рублей. Оборудование предназначено для рентгенографии всех органов и систем организма.

Губернатор Кузбасса отметил, что оборудование используется для обследования в круглосуточном режиме. За сутки можно сделать 100 снимков. Технологии позволяют врачам получить изображения высокой четкости с минимальной дозой облучения пациентов. Кроме того, аппарат поможет обнаружить заболевания на ранних стадиях.