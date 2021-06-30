В Кузбассе увеличится количество газовых заправок. Фото: АПК.

Сергей Цивилев провел заседание комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика». Обсудили темы перевода техники на газ, развитие инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления.

Губернатор отметил, что больше половины новых автобусов, которые закупили за период подготовки к 300-летию Кузбасса, работают на газомоторном топливе. Поэтому появилась потребность в увеличении количества газовых заправок.

В настоящее время в регионе работают девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций: одна в Юрге, три в Кемерове и пять в Новокузнецке. До 2023 года построят дополнительно еще шесть.

Также в 14 муниципальных образованиях действуют 63 автомобильные газозаправочные станции, которые для реализации сжиженной смеси углеводородных газов, таких как пропан и пропан-бутановая смесь.