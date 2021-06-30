Уроженец Кузбасса Кирилл Капризов выиграл первый трофей в НХЛ

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», ныне нападающий клуба «Миннесота Уайлд» признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги по итогам сезона 2020/2021. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Решение о том, кому из хоккеистов достанется личный приз «Колдер Трофи», принимали самые авторитетные спортивные журналисты Северной Америки. По итогам голосования Капризов набрал 997 очков, опередив главного конкурента за награду, форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона, на 308 баллов. Причём только один журналист из 99, участвовавших в голосовании поставил Кирилла на второе, а не на первое место в списке претендентов.

- Мне очень приятно получить эту награду. В своем первом сезоне в НХЛ я получил удовольствие от всего - от атмосферы на льду, партнеров, игры, плей-офф. Клуб всё сделал на высшем уровне. Всё было блестяще во всех планах. Хочу сказать спасибо команде, без них ничего бы не было. Всем партнерам, тренерам, всей организации. Все мне помогали на льду и вне его. Хочу поблагодарить семью, которая всегда меня поддерживала, друзей, - поделился впечателниями Капризов.

В этом сезоне Капризов сыграл за «дикарей» 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 заброшенных шайб +24 результативных передачи). Кузбассовец стал первым игроком в истории «Миннесоты», завоевавшим «Колдер Трофи», и первым обладателем этого приза среди россиян за 5 лет (в последний раз кубок, вручаемый лучшему новичку НХЛ, вручали Артемию Панарину в 2016 году).