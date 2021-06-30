В Кузбассе открылся первый в 2021 году образовательный центр «Точка роста» России. Фото: АПК.

В Березовском состоялось открытие центра в лицее № 15 в рамках всероссийского методического семинара для педагогов и руководителей центров «Точка роста». Министр образования Кузбасса отметила, что центры образования «Точка роста» по нацпроекту «Образование» создаются в регионе с 2019 года. За это время в сельских школах появилось 70 центров, к предстоящему учебном году начнут работу еще столько же. 60 тысяч школьников региона будут получать качественное современное образование. Для этого из федерального бюджета направлено 106,5 миллионов рублей, а из областного 3,2 миллиона рублей. К занятиям в «Точках роста» школьники региона приступят уже в сентябре этого года.

Раньше в центрах цифрового и гуманитарного профиля были занятия по информатике, технологии и ОБЖ, в 2021 году формат изменился. Теперь с помощью современного оборудования школьники смогут изучать физику, химию и биологию.

В центрах по всему Кузбассу завершается ремонт и поставка оборудования. В Мариинском районе в этом году будет открыто три «Точки роста». Цифровые образовательные центры будут открыты на базе школы №12 в Мариинске, в деревне Пристань 2-я и поселке Калининский. В каждой школе появятся кабинеты двух профилей — химико-биологический и физический. В 2020 году «Точка роста» была открыта в селе Суслово. Также в двух школах Чебулинского округа будут созданы «Точки роста». В Усть-Сертинской и Новоивановской школах идет ремонт кабинетов.