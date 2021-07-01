В Кузбассе повысилась плата за услуги ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе с 1 июля повысилась стоимость коммунальных услуг. По региону средний показатель на 4,7%. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

В Прокопьевске тариф вырос — на 13,5%. В Кемерове и Новокузнецке повышение на 7,4%. В Таштаголе — на 5,7%. Полный список муниципалитетов Кузбасса здесь. Кроме, того с 1 июля подорожала электроэнергия. Для жителей городов, проживающих в домах, оборудованных стационарными электроплитами, и жителей сел, стоимость киловатта в час составит 2,64 рубля. В первом полугодии 2021 года тариф составлял 2,51 рубля. Для жителей, у которых печное отопление или газ, тариф составит 3,77 рубля. В первом полугодии он был равен 3,59 рубля.