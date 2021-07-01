Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 33 зараженных. В Новокузнецке - 24 человек. В Междуреченске - 15 заболевших. По девять – в Калтане и Юрге. По восемь – в Анжеро-Судженске, Осинниках и Прокопьевске. Шесть человек – в Гурьевском МО и Промышленновском МО. По пять – в Белове, Ленинск-Кузнецком МО, Кемеровском МО, Крапивинском МО, Юргинском МО. По три – в Березовском, Новокузнецком МР и Топкинском МО. По два – в Краснобродском и Тайге. По одному – в Мысках, Прокопьевском МО, Тяжинском МО и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 40 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 024 выздоровели, 823 скончались, 6303 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.