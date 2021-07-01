Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 9:02

На набережной Кемерова открылась трехэтажное кафе

Строительство началось еще в октябре 2019 году
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На набережной Кемерова открылась трехэтажное кафе. Фото: Instagram/magiccoffee_mc.

На набережной Кемерова открылась трехэтажное кафе. Фото: Instagram/magiccoffee_mc.

В Кемерове на набережной открылась трехэтажная кофейня «Magic coffee». Строительство началось еще в октябре 2019 году. Открытие планировалось до конца 2020 года, но из-за пандемии работы перенеслись.

Вход в кафе со стороны «Орбиты». На главном этаже открытая кухня, основной зал и детская комната. Терраса на третьем этаже с панорамным видом на Томь откроется летом в 2022 году. Об этом сообщил владелец нового заведения Иван Печерский.

В Instagram-аккаунте указано, что кафе будет открываться ранним утром, в 07.30 и будет работать до последнего клиента. Также отметили, что это делает заведение удобной площадкой города для деловых встреч за завтраком и «для забежать» на чашечку кофе перед рабочим днем.