На набережной Кемерова открылась трехэтажное кафе. Фото: Instagram/magiccoffee_mc.

В Кемерове на набережной открылась трехэтажная кофейня «Magic coffee». Строительство началось еще в октябре 2019 году. Открытие планировалось до конца 2020 года, но из-за пандемии работы перенеслись.

Вход в кафе со стороны «Орбиты». На главном этаже открытая кухня, основной зал и детская комната. Терраса на третьем этаже с панорамным видом на Томь откроется летом в 2022 году. Об этом сообщил владелец нового заведения Иван Печерский.

В Instagram-аккаунте указано, что кафе будет открываться ранним утром, в 07.30 и будет работать до последнего клиента. Также отметили, что это делает заведение удобной площадкой города для деловых встреч за завтраком и «для забежать» на чашечку кофе перед рабочим днем.