Кемеровчанка избила до смерти сожительницу сына. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 59-летняя жительница Ленинского района до смерти избила женщину. Следком Кузбасса сообщил, что горожанка признана виновной в совершении преступления.

Установлено, что в ноябре 2019 года 59-летняя женщина вернулась домой, обнаружила, что 34-летняя сожительница сына в компании знакомых распивает спирт, который хозяйка спрятала. Она стала предъявлять ей претензии, но молодая женщина все отрицала.

Тогда пожилая женщина разозлилась и ударила сожительницу банкой из-под спирта по голове, которая разбилась. После она нанесла удары ногами по телу, табуретом по голове. Утром молодой женщине стало плохо, ее госпитализировали, но спасти ее не удалось. Она скончалась от черепно-мозговой травмы. Обвиняемая сотрудничала со следствием и признала вину. Женщине назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.