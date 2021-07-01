В Новокузнецке перенесли празднование Дня города из-за распространения коронавируса. Фото: Instagram/skuznetsov_nk/

В Новокузнецке отменили празднование Дня города, который должны были отметить 3 июля. Добавим, что накануне мэр Сергей Кузнецов публиковал план мероприятий.

В Управлении культуры администрации Новокузнецка сообщили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции массовые мероприятия, которые были запланированы на период с 1 по 5 июля, отменили. Часть мероприятий перенесут на период с 6 по 10 июля. Центральные улицы перекрывать не будут. Движение транспорта будет по расписанию.