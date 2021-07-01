В Кузбассе двухлетняя девочка умерла из-за отсутствия лечения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе умерла девочка в возрасте 2 лет 7 месяцев в больнице. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку. Ранее органы опеки забрали ребенка у матери, так как она отказывалась лечить девочку.

По предварительной информации, девочка имела тяжелое заболевание, но мать не давала назначенные врачом лекарства. Девочку передали под опеку бабушке, но через некоторое время в тяжелом состоянии ее госпитализировали, и она скончалась.

Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти девочки. Также эксперты изучат связь между смертью ребенка и отказом матери от лечения. Дадут оценку действиям органов опеки, которые передали ребенка бабушке, которая тоже отрицала факт заболевания. Также проверят действия бабушки по оказанию лечения внучки.