В Кузбассе перевыполнили план по снижению вредных выбросов

Фото: Пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ

Сегодня в Новокузнецке с проверкой побывали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) - главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова. Они оценили, как в южной столице Кузбасса выполняются мероприятия по кардинальному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечению благоприятных условий проживания жителей.

Напомним, что уже более трех лет Новокузнецк входит в число 12 городов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В каждом из этих городов общий объем вредных выбросов в атмосферу к 2024 году должен быть снижен не менее чем на 20 %.

Главная задача кузбасских властей - помочь сделать все, чтобы Новокузнецк вышел из числа самых грязных с экологической точки зрения городов России.

Природоохранные мероприятия в рамках проекта до последнего времени выполнялись за счет средств ведущих промышленных предприятий Новокузнецка и областного бюджета. Но, как сообщил глава Минприроды РФ, теперь региону помогут федеральными средствами:

- К Кузбассу привлечено особое внимание, в марте Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, согласно которой на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет направлено 6,6 миллиарда рублей. В текущем году регион получит 2,1 миллиарда рублей, почти 1,6 миллиарда уже поступило в Кузбасс. Средства направят на обновление городского транспорта, рельсовой инфраструктуры, газификацию частного сектора.

- Благодаря принимаемым в рамках реализации проекта мерам выбросы в Новокузнецке в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились более чем на 10% при плане - 5%», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

К 2024 году в целом планируется снизить объем выбросов в атмосферу Новокузнецка на 69 тысяч тонн, или на 20,25 % к уровню 2017 года.