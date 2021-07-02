Жительница Кузбасса забила насмерть сожителя кочергой

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В Междуреченске направлено в суд дело по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось в ходе следствия, 37-летняя подозреваемая в декабре 2020 года распивала спиртное у себя в доме вместе с сожителем, с которым решила прекратить отношения. О чем ему и сообщила. В ходе разгоревшегося конфликта мужчина ударил женщину рукой по лицу. Она разозлилась и, схватив нож, в ответ несколько раз ударила его ножом в грудь, а когда тот выбил из ее рук орудие, стала наносить ему удары металлической кочергой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу, обвиняемая сама вызвала сотрудников полиции, сотрудничала со следствием и вину признала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.