В Кемерове заработали два новых скейт-парка

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

В жилом районе Ягуновский специалисты установили в Парке Победы на площадке для любителей экстремального отдыха полутораметровый радиус, скейт-плазу, двухуровневую мини-рампу и мануал-бокс с рейлом. В перспективе по соседству, как уточнили в пресс-службе городской администрации, здесь добавят воркаут-зону состоящую из столбов, перекладин, скамьи для пресса, шведской стенки, перекладины с канатом и с гимнастическими кольцами. Напомним, что воркаут - это субкультура, которая продвигает тренировки на уличных спортивных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу традиционным фитнес-клубам и тренажёрным залам.

А в парке имени Веры Волошиной оборудовали площадку с фанбоксом-пирамидой с боксом и рейлом, двухуровневой мини-рампой и кикером с барьером. Также в этом скейт-парке установили 36-метровый памп-трек.

Всего в Кемерове в нынешнем году намечено установить 15 площадок со спортивно-развлекательным и развивающим оборудованием (скейт-парки, памп-треки, воркаут-зоны) в выбранных при участии горожан 9 общественных территориях по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Сейчас на очереди для обустройства - сквер Новорожденных в микрорайоне ФПК.