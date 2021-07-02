Минпромторг Кузбасса объяснил рост цен на продукты в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минпромторг Кузбасса рассказали, что рост цен на продукты носит сезонный характер. Отметили, что тенденция имеет объективные причины и характерна не только для области, но и для всей России.

В стране реализуются меры поддержки для производителей сельхозпродукции. Данные меры приведут к стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости. Добавили, что в регионе принимают меры по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Кроме того, организован мониторинг розничных цен.

Также объяснили, что повышение цен на овощную продукцию сезонное. В частности картофель поднялся на 17,5%, так как на рынок поступают молодые клубни из Египта и стран Средиземноморья. Стоимость импортного картофеля существенно дороже отечественного. Для стабилизации цен в торговых сетях предлагается разнокалиберный, нефасованный и немытый картофель. Он стоит в разы дешевле и не отличается по вкусу. Коррекцию цен на картофель можно ожидать, когда на рынок начнет поступать новый урожай. В случае необоснованного роста цен информация направляется в органы прокуратуры и УФАС по Кемеровской области для принятия мер реагирования.