Названы территории Кузбасса, где выявили 168 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 168 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 31 зараженных. В Новокузнецке - 25 человек. В Междуреченске - 16 заболевших. В Калтане – 14 человек. В Осинниках – в 12. Десять – в Юрге. Девять – в Березовском. Восемь – в Мысках. По семь – в Белове, Киселевске и Ленинске-Кузнецком. Четыре – в Кемеровском МО. По два – в Крапивиснком МО, Промышленновском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По одному – в Краснобродском, Полысаево, Прокопьевске, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Тисульском МО, Топкинском МО, Тяжинском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 40 453 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 152 выздоровели, 829 скончались, 6647 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.