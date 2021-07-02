Власти ответили, планируется ли транспортная реформа в Кемерове. Фото: АПК.

Житель областного центра поинтересовался, когда транспортная реформа дойдет до Кемерова. Об этом он написал на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

Администрация сообщила, что в Кемерове идет плановая оптимизация транспортной инфраструктуры. Уточнили, что в июне-июле поступят 120 новых автобусов, 15 из которых по федеральной программе «БКАД» будут ходить по маршруту №51а. Остальные автобусы должны полностью заменить устаревший транспорт.