В Кузбассе бизнесмены могут получить поддержку властей за создание «бесковидных» зон. Фото: Алиса ТИТКО

В Кузбассе рассматривают идею поддержки предпринимателей за создание «бесковидных» зон. В правительстве региона обсуждают перечень возможных преференций.

Заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко рассказал, что сегодня предприниматели, которые работают в сфере услуг и гостеприимства, создают у себя бесковидные зоны.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей Кузбасса Елена Латышенко сообщила, что в данный период изучается опыт Москвы, где бизнесмены при создании бесковидных зон могут получить отсрочку аренды по муниципальной недвижимости, государственную поддержку по выплате кредитов и другие бонусы. Инициативу проявляют владельцы, например, для вакцинации работников вызывают выездные бригады медиков.

Отметим, что инициатива не является обязательной для предпринимателей и не накладывает ограничений на их работу.