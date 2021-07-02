Сбербанк сохранит пониженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля

После изменений условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне Сбербанк сохранит ставку по программе «Господдержка 2020» ниже 7%, указанных в Постановлении Правительства РФ.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% - под 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменится — от 15% стоимости жилья.

По программе «Господдержка 2020» в Сбербанке за все время выдано 282,5 тысячи кредитов на сумму 781,3 млрд руб. За 2021 год выдано 99,6 тысячи кредитов на сумму 309,3 млрд руб.

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