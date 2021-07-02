Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Бизнес-новости Кемерова2 июля 2021 10:31

Сбербанк сохранит пониженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля

Сбербанк сохранит ставку по программе «Господдержка 2020» ниже 7%
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

После изменений условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне Сбербанк сохранит ставку по программе «Господдержка 2020» ниже 7%, указанных в Постановлении Правительства РФ.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% - под 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменится — от 15% стоимости жилья.

По программе «Господдержка 2020» в Сбербанке за все время выдано 282,5 тысячи кредитов на сумму 781,3 млрд руб. За 2021 год выдано 99,6 тысячи кредитов на сумму 309,3 млрд руб.

Подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.