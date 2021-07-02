РСХБ: российским экспортерам упростили выход на международный рынок

Законодательные изменения, вступившие в силу с 01 июля 2021 года, позволят снизить административную нагрузку на российских экспортёров, а также будут способствовать развитию несырьевого экспорта, в том числе в области АПК.

Изменения, внесенные в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», заметно смягчают ряд существующих прежде требований, а некоторые вовсе отменяют. Так например, теперь обязательства по внешнеторговым договорам с иностранными покупателями, условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, могут быть исполнены или прекращены нерезидентами любым иным способом, разрешенным российским законодательством.

Одновременно с отменой для несырьевого экспорта требования о репатриации иностранной валюты в Российскую Федерацию, Федеральный закон предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета резидентов-экспортеров в банках за ее пределами.

- Эти меры должны упростить для российских экспортеров выход на международные рынки, позволив уменьшить транзакционные издержки российских компаний и расходы, связанные с проведением валютных операций. Новые правила будут актуальны прежде всего для наших экспортеров, которым по какой-либо причине затруднительно перечислять денежные средства от иностранных контрагентов на счета в российских банках, что может быть вызвано ограничениями местного законодательства или понесенными в другой стране местными расходами, - отмечает первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков.

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