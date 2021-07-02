Tele2 досрочно установила 500 новых базовых станций на объектах РТРС

Фото: Tele2.

Оператор мобильной связи Tele2 досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). На строительство ушло всего три месяца. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудования, Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тысяч человек.

Совместный проект Tele2, «Ростелекома» и РТРС ориентирован на то, чтобы подключить к сети социально значимые объекты и обеспечить связью малые и удаленные поселения. Проект охватил населенные пункты, где отсутствовала сеть других операторов (в Алтайском крае, Вологодской, Волгоградской и Самарской областях, Республике Бурятии), а также точки, где Tele2 стала новым оператором связи. Жители малых удаленных поселений получили доступ к современным цифровым сервисам – информационным ресурсам, порталам госуслуг, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам. Установленные базовые станции гарантируют высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.

Благодаря проекту, доступ к сети получили в том числе социально значимые объекты – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части.

«Наше сотрудничество с Tele2 и «Ростелекомом» помогает повысить качество жизни на селе и создает предпосылки для роста медиапотребления», – сообщил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.