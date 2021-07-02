В Кузбасс в субботу вернутся дожди и грозы

архив «КП»

Погода обещает продолжить баловать жителей региона теплом, но в некоторых территориях будет мокро и шумно.

Синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозируют на субботу, 3 июля, ночную температуру в 10-15 градусов со знаком плюс, местами - до 4-9 градусов. В дневное время суток в Кузбассе потеплеет до 25-30°C. По северу Кузбасса ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В Кемерове в субботу будет преимущественно без осадков. Ночью - 10-12 градусов тепла, днем - от +26 до +28.