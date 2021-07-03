В Кузбассе потренируются олимпийцы-дзюдоисты

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Город Кемерово избран национальной сборной России по дзюдо для подготовки к летним Олимпийским играм в японском Токио. Тренироваться спортсмены будут в Региональном центре дзюдо.

- Приезд именитых спортсменов мотивирует молодых на победы. Дзюдо в нашей области набирает популярность. На данный момент в сборные России различных возрастов входит пять спортсменов из Кузбасса. Надеемся, что они станут олимпийскими чемпионами, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове российским олимпийцам созданы все условия для плодотворных тренировок, учебно-методических занятий, комплекса восстановительных процедур. В том числе - с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Контакты дзюдоистов с внешним миром ограничены.

Олимпийцы потренируются в Кузбассе до 9 июля, а затем отправятся во Владивосток, где проведут заключительный этап подготовки к престижным соревнованиям.

Напомним, что летние игры в Японии стартуют 23 июля, а уже на следующий день начнется олимпийский турнир по дзюдо.